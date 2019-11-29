В Воронеже сняли способ парковки, которому могут позавидовать каскадеры

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-29T14:29:48+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото весьма странного способа парковки. Одно колесо машины каким-то образом попало в «ловушку», которая достаточно сильно возвышается над дорогой. А другое еле держится на краю бордюра.

В комментариях есть предположение, что стоять было негде, когда водитель парковался и поэтому он принял такое решение. Но это не объясняет, почему на бампере машины нет следов повреждений. Есть и иное объяснение, скорее юмористическое, чем реалистическое. Дескать, народ собрался и поднял машину, преграждающую путь коляскам. Может, каскадеры знают способ так ювелирно «приземлить» авто?

ИСТОЧНИК KP.RU