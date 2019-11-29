2019-11-29T14:29:48+03:00
Общество

В Воронеже сняли способ парковки, которому могут позавидовать каскадеры

Одно колесо машины приподнято над дорогой, другое еле держится на бордюре [фото]
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Захотите так припарковаться - не получится!Захотите так припарковаться - не получится!Фото: Влад Ветров.
Изменить размер текста:

В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото весьма странного способа парковки. Одно колесо машины каким-то образом попало в «ловушку», которая достаточно сильно возвышается над дорогой. А другое еле держится на краю бордюра.

В комментариях есть предположение, что стоять было негде, когда водитель парковался и поэтому он принял такое решение. Но это не объясняет, почему на бампере машины нет следов повреждений. Есть и иное объяснение, скорее юмористическое, чем реалистическое. Дескать, народ собрался и поднял машину, преграждающую путь коляскам. Может, каскадеры знают способ так ювелирно «приземлить» авто?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды
Студотряды Воронежской области отпраздновали 55-летие
В центре Воронежа на 60 ночей закрыли кальян-бар
Журналисты зарубежных СМИ обменялись опытом с «КП-Воронеж»
Мошенники в Воронежской области переключились с пенсионеров на предпринимателей
Воронежская УК устранила недостатки, указанные жильцами в жалобе в жилинспекцию
В санатории имени Дзержинского объявили «Черную пятницу»
В Воронеже 28 ноября из травмпунктов в БСМП № 1 привезли 150 человек
У воронежца из автомобиля украли рыболовное оборудование стоимостью около 140 тысяч рублей
В Воронеже из-за тумана задерживаются пять авиарейсов
Налетчики в масках и с обрезом обчистили магазин в Воронежской области
В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus
В Воронеже будут судить наркоторговцев из Узбекистана
В Воронежской области производство молочной продукции останавливают в третий раз из-за нарушений
В центре Воронежа на ночном пожаре пострадал мужчина
В Воронежской области фургон слетел со скользкой дороги в дерево
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Прямой поезд «Воронеж-Санкт-Петербург» отменят в декабре
Менеджер банка в Воронежской области присваивала часть денег от потребительских кредитов
За снос усадьбы Олениных в Воронежской области виновным грозит до 3 лет лишения свободы