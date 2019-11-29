2019-11-29T14:11:45+03:00
Общество

Журналисты зарубежных СМИ обменялись опытом с «КП-Воронеж»

Редакцию посетили участники германо-российского медиафорума
Юлия ДИДЕНКО
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Гостям «Комсомолка» подарила книги.Гостям «Комсомолка» подарила книги.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Воронежскую редакцию «Комсомольской правды» 29 ноября посетили участники XVI германо-российского медиафорума «Современная журналистика и факт-чекинг».

Для гостей провели экскурсию, показали внутреннюю работу издания, а главный редактор Максим Горохов рассказал участникам о принципах функционирования конвергентного СМИ, совмещающего в себе печатную и электронную версию газеты, а также радио. Кроме того, коллеги смогли поделиться опытом и информацией об актуальных проблемах в журналистике. А в конце встречи журналисты обменялись сувенирами.

Представители СМИ России и Германии проведут в Воронеже семь дней. За это время они смогут прослушать интересные доклады на форуме, а также выступить самостоятельно. Затем для участников проведут экскурсию по главным достопримечательностям столицы Черноземья и пригласят посетить Камерный театр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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