Журналисты зарубежных СМИ обменялись опытом с «КП-Воронеж»
Воронежскую редакцию «Комсомольской правды» 29 ноября посетили участники XVI германо-российского медиафорума «Современная журналистика и факт-чекинг».
Для гостей провели экскурсию, показали внутреннюю работу издания, а главный редактор Максим Горохов рассказал участникам о принципах функционирования конвергентного СМИ, совмещающего в себе печатную и электронную версию газеты, а также радио. Кроме того, коллеги смогли поделиться опытом и информацией об актуальных проблемах в журналистике. А в конце встречи журналисты обменялись сувенирами.
Представители СМИ России и Германии проведут в Воронеже семь дней. За это время они смогут прослушать интересные доклады на форуме, а также выступить самостоятельно. Затем для участников проведут экскурсию по главным достопримечательностям столицы Черноземья и пригласят посетить Камерный театр.
ИСТОЧНИК KP.RU