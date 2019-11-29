2019-11-29T13:12:34+03:00
Происшествия

У воронежца из автомобиля украли рыболовное оборудование стоимостью около 140 тысяч рублей

Мужчина просто не запер свою машину
Олег ИВАНОВ
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Ночью 20 ноября из припаркованного у одного из домов Воронежа автомобиля кто-то похитил рыболовное оборудование стоимостью около 140 тысяч рублей. 45-летний хозяин обратился в полицию.

- Ворами оказались ранее судимые воронежцы 24 и 34 лет. Стражи порядка задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции. В ходе обысков сотрудники изъяли часть похищенного имущества, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Задержанные мужчины признались, что автомобиль был незаперт. Вот они и похитили находившиеся в салоне рыболовные снасти и лодочный двигатель. Чтобы увезти похищенное, воры просто вызвали такси.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет лишения свободы. Сейчас оба преступника находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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