У воронежца из автомобиля украли рыболовное оборудование стоимостью около 140 тысяч рублей
Ночью 20 ноября из припаркованного у одного из домов Воронежа автомобиля кто-то похитил рыболовное оборудование стоимостью около 140 тысяч рублей. 45-летний хозяин обратился в полицию.
- Ворами оказались ранее судимые воронежцы 24 и 34 лет. Стражи порядка задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции. В ходе обысков сотрудники изъяли часть похищенного имущества, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Задержанные мужчины признались, что автомобиль был незаперт. Вот они и похитили находившиеся в салоне рыболовные снасти и лодочный двигатель. Чтобы увезти похищенное, воры просто вызвали такси.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет лишения свободы. Сейчас оба преступника находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU