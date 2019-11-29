В Воронеже будут судить наркоторговцев из Узбекистана

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-29T11:38:42+03:00

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Зампрокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Республики Узбекистан 21-летнего Усарова Жахонгира и 22-летнего Икрамова Хайрулло. Их обвиняют в «сбыте наркотических средств» ( ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Ночью 13 августа 2019 года Усаров и Икрамов были задержаны сотрудниками УФСБ России по Воронежской области на улице Антонова-Овсеенко. Там они делали прятали в тайники свертки с героином.

- В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято 139 свертков с наркотическим средством общей массой более 270 грамм, что является крупным размером, - отметили в прокуратуре.

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд .

ИСТОЧНИК KP.RU