В Воронеже будут судить наркоторговцев из Узбекистана
Зампрокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Республики Узбекистан 21-летнего Усарова Жахонгира и 22-летнего Икрамова Хайрулло. Их обвиняют в «сбыте наркотических средств» ( ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Ночью 13 августа 2019 года Усаров и Икрамов были задержаны сотрудниками УФСБ России по Воронежской области на улице Антонова-Овсеенко. Там они делали прятали в тайники свертки с героином.
- В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято 139 свертков с наркотическим средством общей массой более 270 грамм, что является крупным размером, - отметили в прокуратуре.
Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд .
ИСТОЧНИК KP.RU