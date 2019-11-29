В Воронежской области фургон слетел со скользкой дороги в дерево
28 ноября примерно в 8.00 в поселке Лосево Павловского района в дерево влетел автомобиль «УАЗ 390995-04» - также известный как «буханка». За рулем фургона был 33-летний мужчина. Водитель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В итоге он не удержался на сколькой дороге и допустил съезд на обочину.
- В результате ДТП пассажиры 37 и 46 лет получили повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.
Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 193 ДТП, из них в областном центре – 115, на федеральных трассах – 21, в районах области – 59. В 14 ДТП травмы различной степени тяжести получили 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU