В Воронежской области фургон слетел со скользкой дороги в дерево

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-29T10:33:55+03:00

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28 ноября примерно в 8.00 в поселке Лосево Павловского района в дерево влетел автомобиль «УАЗ 390995-04» - также известный как «буханка». За рулем фургона был 33-летний мужчина. Водитель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В итоге он не удержался на сколькой дороге и допустил съезд на обочину.

- В результате ДТП пассажиры 37 и 46 лет получили повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 193 ДТП, из них в областном центре – 115, на федеральных трассах – 21, в районах области – 59. В 14 ДТП травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU