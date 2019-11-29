Прямой поезд «Воронеж-Санкт-Петербург» отменят в декабре

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-29T10:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

С 5 декабря, согласно данным на официальном сайте РЖД, больше не будет курсировать поезд № 037В «Воронеж-Санкт-Петербург». Теперь воронежцам, чтобы добраться до северной столицы, нужно будет покупать билет только на проходящие поезда. Вероятно, это связано с оптимизацией внутренних процессов.

В частности, уже сейчас, если заглянуть в расписание на декабрь, доступны билеты на поезда направлений «Махачкала - Санкт-Петербург», «Владикавказ - Санкт-Петербург», «Кисловодск - Санкт-Петербург» или «Адлер - Санкт-Петербург».

Билеты на направление «Воронеж - Санкт-Петербург» продаются только до 5 декабря. В этот день поезд отбывает из нашего города в 19:00, а в северной столице окажется еже 6-го числа в 12:30. То есть время пути составляет 17 с половиной часов.

ИСТОЧНИК KP.RU