2019-11-29T09:42:47+03:00
Происшествия

Менеджер банка в Воронежской области присваивала часть денег от потребительских кредитов

Она рассказывала о мифической страховке, а средства просто переводила на свой счет
Олег ИВАНОВ
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29-летней Татьяне О., менеджеру по продажам дополнительного офиса одного из банков в селе Репьевка, грозит до 6 лет лишения свободы. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- По версии следствия, с марта по июнь 2019 года Острецова, используя свое служебное положение, мошенническим путем похитила у 19 клиентов банка в общей сумме свыше 110 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Преступление совершалось по одной схеме. Когда люди обращались к менеджеру, чтобы получить потребительский кредит, та обманывали их. Девушка уверяла клиентов банка, что им необходимо обязательно оформить различные виды страхования, которое, конечно, было добровольным. После чего часть кредитных денег, поступивших на счета гражданам, 29-летняя Татьяна О. просто похищала под предлогом оплаты страховых полисов. Деньги она переводила со счета людей на свой, а также счет своей знакомой.

В ходе следствия девушка возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Острогожский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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