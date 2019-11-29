Воронежский авиазавод заключил контракт на ремонт самолета президентского авиаотряда

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-29T09:24:17+03:00

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Воронежский авиазавод (ВАСО) в результате рассмотрения единственной заявки на электронном аукционе получил контракт со специальным летным отрядом «Россия». Речь идет о президентском авиаотряде. Так, на ремонт на воронежское предприятие привезут Ил-96-300 с номером борта 96019. Предстоящие работы оценили в 372,2 млн рублей.

ВАСО будет заниматься техническим обслуживанием борта: переборкой шасси, заменой комплектующих иностранного производства и отработавших ресурс агрегатов. В перечень дополнительных работ, согласно договору, входит устранение неисправностей и дефектов, выявленных в процессе ремонта. Кроме того, предстоит проверить двигатели, устранить коррозию и структурные повреждения, а также повреждений и дефекты интерьера. Ремонт необходимо завершить до июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU