2019-11-29T08:28:50+03:00
Общество

Воронежский «Птичий рынок» хотят продать за 52,4 млн рублей

На данный момент 100% уставного капитала принадлежит городу
Олег ИВАНОВ
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Воронежская городская Дума утвердила Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. В частности, в список попало общество с ограниченной ответственностью «Рынок Северный» - более известен как «Птичий рынок». Напомним, он располагается на улице Хользунова, 105.

На данный момент 100% уставного капитала принадлежит городу - однако все это хотят выставить на продажу. При этом в документе говорится, что номинальная стоимость доли 52,4 млн рублей.

В список объектов муниципального недвижимого имущества, подлежащих приватизации, также внесли 36 адресов. Например, базу отдыха «Краснолесье». В Гордуме ожидают получить не менее 120 млн неналоговых доходов от приватизации муниципального имущества и его продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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