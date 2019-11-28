Воронежцев научат бороться с апатией, решать конфликты и благодарить

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-28T18:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

30 ноября воронежцы могут сходить на бесплатную лекцию-семинар по психологии.

С 12.00 по 15.00 в «Никитинке» обсудят несколько животрепещущих тем с психологами-практиками, в том числе: как бороться с апатией, решать конфликтные ситуации в семье, научиться благодарить, обучить детей финансовой грамотности. В конце встречи участники смогут задать вопросы по темам.

Семинар пройдет в интерактивном зале на 3 этаже библиотеки, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU