В Воронеже нашли похитителя 40 тысяч с чужой банковской карты

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-28T18:35:19+03:00

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Уж сколько раз говорено: не пишите пароль от карты на самой карте! А то можете лишиться денег, как 45-летний житель поселка Латная. Встал однажды после пьянки, а карты нет. А вместе с ней испарились и 40 тысяч рублей, которые были на счету. Хорошо, полицейским удалось вычислить вора: по записям видеокамер нашли, кто снимал деньги. Выяснилось, что похитил денежки один из собутыльников. Он прикарманил банковскую карту, на обороте которой бал написан пин-код.

- После кражи 40-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, вместе со своими знакомыми вызвал такси, они приехали в Воронеж, обналичили 40 тысяч рублей и пропили их. Полицейские разыскали таксиста, который забирал злоумышленника вместе со знакомыми из дома в поселке Латная. Так что задержанный признался. Ему придется ответить за кражу, ему грозит срок до шести лет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU