Пьяный воронежец в больнице «Электроника» избил врача и охранника
Вечером 27 ноября в приемное отделение БСМП №10, известное как больница «Электроника», обратился мужчина без документов. Уже тогда было заметно, что горожанин пьян. Как сообщают очевидцы, при это воронежец был в крови. Вероятно, поэтому медработники решили оформить обращение и вызвали травматолога-ортопеда.
Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, через несколько минут пациент вышел в коридор и, поравнявшись с охранником, ударил его по лицу. От удара тот упал на пол, а пациент продолжил избивать его. Чем оказалась вызвана такая реакция, трудно объяснить логически.
- Медработники вызвали группу быстрого реагирования. Охранник самостоятельно вернулся на пост, ему оказали помощь сотрудники больницы. Пришедший травматолог-ортопед принял решение оказывать помощь пациенту только в присутствии ГБР, о чем оповестил его. Мужчина остался сидеть в коридоре, но через несколько минут ворвался в кабинет, где находился медперсонал, и ударил травматолога в голову, - рассказали в облздраве.
Врач кратковременно потерял сознание. А мужчина продолжил его избивать. Медсестры дополнительно вызвали полицию. Пациенту все же оказали необходимую медпомощь в присутствии сотрудников ГБР и полиции, после чего воронежца задержали. Врач и охранник госпитализированы, состояние стабильное, они продолжают лечение в стационаре.
ИСТОЧНИК KP.RU