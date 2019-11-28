СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-28T18:16:43+03:00

Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года

Это касается выплаты компенсации за наем жилья детям-сиротам, а также сохранятся льготы на проезд к месту гемодиализа для жителей региона, страдающих хронической почечной недостаточностью, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов