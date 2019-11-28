Депутаты Воронежской областной Думы продлили срок действия ряда мер соцподдержки на три года
Это касается выплаты компенсации за наем жилья детям-сиротам, а также сохранятся льготы на проезд к месту гемодиализа для жителей региона, страдающих хронической почечной недостаточностью, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В ходе 49 заседания регионального парламента депутаты приняли закон о продлении срока предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан.
Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова напомнила, что сегодня региональным законодательством предусмотрена мера социальной поддержки для граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, в виде ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа.
ИСТОЧНИК KP.RU