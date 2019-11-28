2019-11-28T17:58:09+03:00
Происшествия

В Воронеже автоледи улетела в кювет на своей иномарке

Ее отвезли в больницу [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Машина осталась стоять возле обочины, а ее хозяйку увезли в больницу.Машина осталась стоять возле обочины, а ее хозяйку увезли в больницу.Фото: кадр с видео
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В четверг, 28 ноября, в 8.40 в районе садоводческого товарищества «Здоровье», на выезде из Воронежа улетела в кювет 35-летняя женщина, рулившая «Хендай-Гетц».

- Иномарка перевернулась. Жительница Воронежа получила травмы, ее на скорой отвезли в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Видео последствий аварии появилось в одной из соцсетей. Машину, попавшую в аварию, в момент съемки уже подняли и поставили вдоль обочины. В комментариях одни сочувствуют автоледи, не удержавшейся на скользкой дороге. Другие напоминают, что в такую погоду надо ехать особенно осторожно, а женщина об этом золотом правиле, похоже, забыла.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

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Авария с "Хендай-Гетц" 28 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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