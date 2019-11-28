Воронежские студотрядовцы получили награды областной Думы

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-28T17:01:21+03:00

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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова действующих бойцов и ветеранов движения поздравил заместитель председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям Пётр Семёнов, который, кстати, стоял у истоков создания российского студотрядовского движения в нашем регионе. Он зачитал со сцены приветствие от имени Владимира Нетёсова в адрес действующих бойцов и ветеранов движения, в котором отмечено, что студенческие отряды внесли существенный вклад в развитие Воронежской области и других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU