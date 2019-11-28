Воронежцы почти раскупили билеты и на дополнительный "прощальный" концерт "Ленинграда"

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-28T16:37:05+03:00

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Похоже группе "Ленинград" будет принадлежать воронежский рекорд посещения концертов. После раскупленного подчистую "прощального" шоу 7 декабря, организаторы сделали дополнительный концерт и на него осталось всего треть билетов! Это притом, что для выступления главных хулиганов страны выбрана самая большая городская площадка - ЛДС "Юбилейный".

Ажиотаж понятен: Шнуров объявил, что эти гастроли будут последними в истории коллектива. А «Ленинград» - это всегда феерия и всенародный праздник. В чем секрет главных хулиганов страны? У Сергея Шнурова есть на это ответ: «Особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем – чувстве праздника «непослушания», вседозволенности, и каждый в этом хочет поучаствовать».

Напомним, именно «Ленинграду» принадлежит абсолютный рекорд России по посещаемости концертов за последние 20 лет - 67000 человек на стадионе «Газпром-арена» в 2019 году.

Финальные концерты группировки «Ленинград» в Воронеже пройдут 7 и 8 декабря, на второй день осталось менее 30% билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU