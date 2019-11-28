Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-28T15:22:19+03:00

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Воронежские разработчики компьютерных игр победили на всемирном конкурсе американской компании Epic Games. Гран-при взяла видеоигра OnAir команды RainStyle production. Планируется, что она выйдет в марте 2020 года.

За основу сюжета воронежцы взяли события 60-х годов, когда ураган Камилла свирепствовал в США. Биоинженер спешит на помощь своей семье, попавшей в беду, но сам оказывается в ловушке в старом отеле «Алголь». Игра сделана в жанре «ужас выживания». Задача участников - выбраться из отеля, где смертельная опасность преследует на каждом шагу.

- Для того, чтобы выжить в нашей игре, вам придется много убегать и прятаться. Наши level дизайнеры проработали уровни таким образом, чтобы вы смогли выбраться из любого помещения при помощи дверей, лифтов, лестниц или вентиляции. А наши программисты отлично реализовали эту возможность. Мы не останавливаемся на достигнутом, работа над проектом продолжается! – отметили разработчики на своей странице в «ВКонтакте».

Выигранные в конкурсе средства планируют потратить на развитие игры.

ИСТОЧНИК KP.RU