2019-11-28T14:47:24+03:00
Происшествия

Более миллиона рублей потеряла жительница Воронежской области на виртуальной бирже

Вернее, успех у нее был переменный - да только сама биржа оказалась делом мошенников
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
И как женщина теперь будет возвращать деньги банкам?И как женщина теперь будет возвращать деньги банкам?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

39-летняя жительница Поворинского района в сентябре в интернете искала дополнительный заработок и обнаружила сайт, на котором ей обещали неплохой доход - нужно лишь было научиться торговать валютой на бирже. Хотя опыта у женщины не было, она решила рискнуть.

Начинающий брокер зарегистрировалась на ресурсе и положила на свой виртуальный счет 20 тысяч рублей. Вскоре она получила «выигрыш» - 3 тысячи рублей. Жаль женщина не попробовала их тут же вывести.

По рекомендации авторов сайта, жительница Поворинского района увеличила свои вложения до 1,2 млн рублей. Она поверила, что деньги теперь легко будут приходить к ней. Она не побоялась и оформила несколько банковских кредитов. До конца ноября женщина продолжала виртуальную торговлю.

Можно было бы говорить об успехе, вот только когда пришло время на что-то жить в реальности, деньги с виртуального счета наша героиня уже не могла вывести. Поняв, что она стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом
Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе
Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста
Воронежцам покажут выставку «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна»
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Как воронежцам обезопасить себя в «черную пятницу» от онлайн-мошенников
В Воронеже безумная гололедица может повториться в первых числах декабря
В воронежском кафе у задремавшего пенсионера украли кошелек
Воронежцам расскажут о вреде пластиковых пакетов
В Воронеже маршрутный «ПАЗ» снес бетонный столб
Хозяйка отеля "Элеон" встретится с воронежцами
Воронежец на «пятерке» протаранил экскаватор
В Воронежской области «Фольксваген» столкнулся с трактором: пострадали два человека
Из-за дождя в минусовую температуру Воронеж встретил первый скользкий день сезона
В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели обнаружили тело хозяина
Каждый десятый воронежец не будет тратиться на подарки к Новому году
В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за гололеда
В Воронежской области пенсионера будут судить за хранение пороха
Воронежские школьницы стали жертвами саратовского педофила
Воронежский «Факел» заплатит за хотевших избить футболистов фанатов 325 тысяч рублей
В Воронеж передали в суд уголовное дело о взятке на 4 млн. крупного полицейского начальника
В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей