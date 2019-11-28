Более миллиона рублей потеряла жительница Воронежской области на виртуальной бирже

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-28T14:47:24+03:00

И как женщина теперь будет возвращать деньги банкам? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вернее, успех у нее был переменный - да только сама биржа оказалась делом мошенников

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39-летняя жительница Поворинского района в сентябре в интернете искала дополнительный заработок и обнаружила сайт, на котором ей обещали неплохой доход - нужно лишь было научиться торговать валютой на бирже. Хотя опыта у женщины не было, она решила рискнуть.

Начинающий брокер зарегистрировалась на ресурсе и положила на свой виртуальный счет 20 тысяч рублей. Вскоре она получила «выигрыш» - 3 тысячи рублей. Жаль женщина не попробовала их тут же вывести.

По рекомендации авторов сайта, жительница Поворинского района увеличила свои вложения до 1,2 млн рублей. Она поверила, что деньги теперь легко будут приходить к ней. Она не побоялась и оформила несколько банковских кредитов. До конца ноября женщина продолжала виртуальную торговлю.

Можно было бы говорить об успехе, вот только когда пришло время на что-то жить в реальности, деньги с виртуального счета наша героиня уже не могла вывести. Поняв, что она стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU