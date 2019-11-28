Воронежцам покажут выставку «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-28T14:42:17+03:00

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5 декабря в музее имени Крамского начнет работу выставка «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Проект приурочен к 60-летию Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

- Подзаголовок выставки, позаимствованный у известного корейского режиссера Ким Ки Дука, раскрывает основную тему экспозиции – цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом, постепенным угасанием, и новым возрождением природы. Четыре сезона – четыре раздела выставки. Каждое

время года представлено графическими листами и керамикой, - сообщили организаторы.

Графика знакомит как с городскими, так и сельскими пейзажами России. Соседство графики и керамики дает возможность сравнить, как по-разному действуют художники, создавая образы в плоскости листа или в объеме. Часто стенки фарфоровых и фаянсовых изделий декорируют живописью, при этом некоторые элементы изображения обретают объем.

Всего на выставке будет представлено 77 работ: графика, живопись, керамика, финифть.

Посмотреть ее можно по 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU