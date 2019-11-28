В воронежском кафе у задремавшего пенсионера украли кошелек

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-28T13:14:38+03:00

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60-летний воронежец на днях отдыхал в кафе, расположенном в Левобережном районе: мужчина не побоялся распивать спиртное в компании малознакомых людей. В какой-то момент горожанин задремал. Когда же он пришел в себя, то обнаружил, что его кошелек, лежащий на столе, пропал. Ущерб составил свыше 5 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения удалось найти воровку - 34-летнюю местную жительницу. Полицейские задержали ее недалеко от места жительства. В отделе полиции та призналась, что воспользовалась опьянением мужчины, взяла со стола его кошелек и потратила деньги. Само портмоне изъяли во время обыска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грози до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU