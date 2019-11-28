В Воронежской области «Фольксваген» столкнулся с трактором: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-28T10:27:00+03:00

Водитель иномарки и его пассажир были доставлены в медучреждение

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27 ноября примерно в 13.00 на улице Промышленная города Россошь столкнулись автомобиль «Фольксваген Пассат» и трактор. За рулем иномарки был 30-летний местный житель, сельскохозяйственной техникой управлял 35-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир, 54-летняя женщина, и водитель «Фольксваген Пассат» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 120 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах – 6, в районах области – 20. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU