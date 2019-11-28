Из-за дождя в минусовую температуру Воронеж встретил первый скользкий день сезона

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-28T11:13:30+03:00

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Настал первый по-настоящему скользкий день этой осени. В Воронеже идет дождь, который при минусовой температуре образовал на асфальте крайне опасную корку. Пешеходы передвигаются, как солдаты по минному полю, маленькими осторожными шагами. Автомобили уходят в занос при любом резком маневре.

- Не забудьте поменять резину. Согласно техническому регламенту, с 1 декабря это вообще обязательно, - отметил Андрей Астанин, начальник отдела ГИБДД ОМВД РФ по Воронежу. - Будьте предельно осторожны именно в первые моменты, когда к нам приходит зима. Надо себя поберечь и понять, что стиль вождения нужно менять.

Судя по данным "Яндекс.Карт" на 10.00, значительного роста числа аварий не наблюдается. Есть столкновение на Кольцовской (при движении к вокзалу со стороны улицы Ленина), еще одно - на Димитрова вблизи с пересечением с Волгоградской, сразу два - на бульваре Победы. ДТП также произошло на Вогрэсовском мосту. В такую погоду мосты и путепроводы из-за ветра становятся самыми опасными местами.

Обработка тротуара в Ленинском районе. Фото управы

Как рассказали в пресс-службе мэрии, ночью в городе работало 156 единиц техники. 68 из них - большие пескоразбрасыватели, которые обрабатывали улицы. На тротуарах действовало 53 единицы малой коммунальной техники. За ночь потратили 120 тонн песко-соляной смеси. С началом дождя работа усилилась. Бригады дворников посыпают подходы к пешеходным переходам, продолжает работать техника.

Однако ни один из сотрудников "КП"-Воронеж" по дороге в редакцию не увидел ни пескачей, ни дворников, ни результатов их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU