В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели обнаружили тело хозяина
Причина возгорания устанавливается
Восемь спасателей боролись с огнем до 4.47Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 ноября в 4.12 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение от жителей поселка Дубрава в Богучарском районе. Там на улице Садовая загорелся частный дом. На место ЧП выехали две пожарные машины.
Восемь спасателей боролись с огнем до 4.47 В результате пожара в жилом доме, размером 10х10 метров, выгорела одна из комнат. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте пожара было обнаружено тело 58-летнего хозяина. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU