В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели обнаружили тело хозяина

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-28T10:02:09+03:00

Восемь спасателей боролись с огнем до 4.47 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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28 ноября в 4.12 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение от жителей поселка Дубрава в Богучарском районе. Там на улице Садовая загорелся частный дом. На место ЧП выехали две пожарные машины.

Восемь спасателей боролись с огнем до 4.47 В результате пожара в жилом доме, размером 10х10 метров, выгорела одна из комнат. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте пожара было обнаружено тело 58-летнего хозяина. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU