Каждый десятый воронежец не будет тратиться на подарки к Новому году

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-28T09:08:31+03:00

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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным. Ведь нужно же как-то людям подготовиться к празднику? Но если стол заранее не накроешь и заниматься этим лучше как раз 31-го, то вот за подарками бегать в самый последний день - не лучшая идея.

Поэтому мы с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у воронежцев, а запланировали ли они свои траты на новогодние сюрпризы под елку? И сколько денег они готовы потратить на подарки на этот раз?

Сразу скажем, что 11,5% респондентов затруднились ответить. Вероятно, они еще не знают, чем будут радовать близких им людей. Что ж, главное не начать задумываться об этом в последние дни 2019 года.

Еще 10% уверены, что уложатся в сумму до 500 рублей. Еще 7,5% повышают этот рубеж до тысячи. Большая же часть опрошенных воронежцев (32%) уверены, что им на подарки хватит 2 тысяч рублей.

Другой популярный ответ (21,5%) - до 5 тысяч. И только 6% респондентов готовы потратить до 10 тысяч. Интересно, что в этом году никто не превысил эту отметку, хотя ранее некоторые горожане заявляли и о большем бюджете на Новый год.

Есть, конечно, и те, кто не хочет тратиться. Например, 5% вовсе откажутся от подарков. Еще 3% признались, что готовы что-нибудь передарить. А 3,5% - что-то сделают своими руками.

Напомним, в начале следующего года россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января: со среды по среду.

ИСТОЧНИК KP.RU