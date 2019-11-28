В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за гололеда

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-28T08:43:08+03:00

Жителям нашего региона, особенно автомобилистам, нужно быть внимательнее на дорогах

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В прогностической карте для ЦФО Гидрометцентра говорится, что Воронежская область 28 ноября до 18.00 будет находиться на желтом уровне опасности. Жителей нашего региона предупреждают о тумане и гололеде. Но если первая напасть страшна только утром, то «изморозевое отложение» усугубит положение на дорогах практически на весь день.

Напомним, воронежские метеорологи сообщили, когда землю, схваченную морозами конца ноября, наконец-то как следует припорошит снег. По их сведениям, ждать осталось недолго. Заодно вы сможете посмотреть детальный прогноз на оставшиеся дни этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU