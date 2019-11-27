В Воронежской области пенсионера будут судить за хранение пороха

СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-27T20:05:45+03:00

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70-летнего жителя села Третьяки Борисоглебского района будут судить за хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в среду, 27 ноября.

Так, в 2015 году пенсионер взял из дома, где он прописан, емкости с порохом, охотничье ружье ТОЗ 16 калибра, патроны к нему, которые на своем мопеде перевез в свой дом в 38 квартале Песковского лесничества. Там он их хранил до сентября 2019 года. Тогда в его жилище провели обыск. Сотрудники полиции изъяли емкости с веществом серого цвета, общей массой 1466,7 грамма.

Согласно заключению эксперта данное вещество является дымным порохом. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU