В Воронеж передали в суд уголовное дело о взятке на 4 млн. крупного полицейского начальника

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-27T18:59:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 ноября, уголовное дело 37-летнего бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления регионального ГУ МВД передали в Центральный районный суд. Его подозревают в преступлениях, подпадающих под п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взяток в крупном и особо крупном размерах». Обвинительное заключение по делу утвердил и.о. прокурора Воронежской области Юрий Немкин.

По данным следствия, крупный полицейский чин с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника взятки - 1 и 3 млн. рублей. За эти деньги он обещал сельскому бизнесмену не возбуждать уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Полицейского начальника задержали 20 ноября на улице Орджоникидзе. Санкцию на возбуждение уголовного дела пришлось брать от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкину.

Как ранее сообщал в региональном ГУ МВД, в декабре 2018 года в связи с поступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, 37-летнего заместителя начальника следственной части уволили со службы.

Бывшему высокопоставленному полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU