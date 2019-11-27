В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей
Бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области подозревают в получении взятки в 3,5 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 27 ноября.
На экс-оперуполномоченного по особо важным делам возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения).
Выяснилось, что в марте ООО «Автокомплекс АТП №7» назначили выездную налоговую проверку. Тогда бывший сотрудник полиции сообщил директору компании о том, что у него есть связи в управлении ФНС. Поэтому он может помочь уменьшить налоговую выплату по результатам проверки за вознаграждение.
С мая по июнь директор организации передал полицейскому через знакомого три млн. рублей. А во время передачи в ноябре оставшейся суммы в размере 500 тыс. рублей посредника задержали. Ведется следствие.
В ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту провели служебную проверку.
- По ее результатам сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU