2019-11-27T19:01:09+03:00
Происшествия

В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей

Деньги он брал за уменьшение налоговых выплат после проверки
Юлия ДИДЕНКО
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Бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области подозревают в получении взятки в 3,5 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 27 ноября.

На экс-оперуполномоченного по особо важным делам возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Выяснилось, что в марте ООО «Автокомплекс АТП №7» назначили выездную налоговую проверку. Тогда бывший сотрудник полиции сообщил директору компании о том, что у него есть связи в управлении ФНС. Поэтому он может помочь уменьшить налоговую выплату по результатам проверки за вознаграждение.

С мая по июнь директор организации передал полицейскому через знакомого три млн. рублей. А во время передачи в ноябре оставшейся суммы в размере 500 тыс. рублей посредника задержали. Ведется следствие.

В ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту провели служебную проверку.

- По ее результатам сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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