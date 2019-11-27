В Воронежской области чиновнице заплатили пенсию только после решения суда
Мировой суд Кантемировского района удовлетворил иск 62-летней местной жительницы, которая раньше работала муниципальной служащей. Женщине не выплачивали долг по пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 27 ноября.
Ведомство провело проверку и выяснило, что у администрации Пасековского сельского поселения перед пенсионеркой образовалась задолженность по выплате муниципальной пенсии в размере 48 тысяч рублей. Несмотря на внесенное прокурором представление долг так и не погасили.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU