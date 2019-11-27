В Воронежской области чиновнице заплатили пенсию только после решения суда

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-27T17:00:42+03:00

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Мировой суд Кантемировского района удовлетворил иск 62-летней местной жительницы, которая раньше работала муниципальной служащей. Женщине не выплачивали долг по пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 27 ноября.

Ведомство провело проверку и выяснило, что у администрации Пасековского сельского поселения перед пенсионеркой образовалась задолженность по выплате муниципальной пенсии в размере 48 тысяч рублей. Несмотря на внесенное прокурором представление долг так и не погасили.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU