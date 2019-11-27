2019-11-27T15:51:49+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о проверках показаний счетчиков газа

Рейды пройдут в течение декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Специалисты сверят показания счетчиковСпециалисты сверят показания счетчиковФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года сотрудники газовой службы проведут массовые проверки для снятия показаний со счетчиков по всей области. Они сверят данные приборов с цифрами, которые передают собственники при оплате ежемесячных счетов, а также проверят наличие и целостность пломб. В этой связи воронежцев и жителей региона попросили обеспечить доступ специалистов к индивидуальным приборам учёта газа.

- Обращаем внимание жителей города Воронежа и области, что все сотрудники имеют служебные удостоверения. Если вы сомневаетесь в том, что перед вами представитель газовой службы, вы можете всегда обратиться по телефону 04 или 104 (если звонок с мобильного телефона) и уточнить, трудится ли такой специалист в газовой компании, - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку
Следователи показали фото аварии в котельной в Воронеже, где погиб слесарь
В Воронеже мужчина погасил долг по алиментам только после запрета на продажу квартиры
«Тимуровцы» сегодняшнего дня
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с командой Премьер-лиги
В Воронежской области пропал 49-летний мужчина
УК устроила под окнами воронежской многоэтажки свалку мусора
В Воронеже обсудили воспитание детей-сирот в приемных семьях
Воронежский спортсмен стал чемпионом России по скалолазанию
Шесть новых особо значимых инвестпроектов дадут экономике Воронежской области более 14 млрд рублей
В Воронежской области задержали мужчину, нанявшего лесорубов, для незаконного похищения 107 сосен
Желая получить «супервыигрыш», воронежская пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч
Егор Крид привезет воронежским поклонницам новое шоу
Воронежские школьники соревнуются в знании избирательного права
В Воронежской области спасают лебедей на замерзшем озере
В Воронеже снесли кафе «Губернатор»
В Воронежской области таксисты планируют протестовать против низкой стоимости поездок
Воронежским врачам увеличили базовую часть зарплаты
Воронежские производители стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»
Синоптики рассказали, когда Воронеж накроет настоящий снегопад
Рецидивист, забивший до смерти поленом воронежского пенсионера, на семь лет отправится в колонию
В Воронеже задержали сбытчика героина, который находился в федеральном розыске
В Воронежской области женщина задушила мужа колготками за побои и насилие
Хутор Ломы на Новый год будет принимать гостей как обычно
Светодиодная разметка появилась на воронежской трассе, где произошло ДТП с восемью погибшими