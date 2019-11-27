Воронежцев предупредили о проверках показаний счетчиков газа

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-27T15:51:49+03:00

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В декабре 2019 года сотрудники газовой службы проведут массовые проверки для снятия показаний со счетчиков по всей области. Они сверят данные приборов с цифрами, которые передают собственники при оплате ежемесячных счетов, а также проверят наличие и целостность пломб. В этой связи воронежцев и жителей региона попросили обеспечить доступ специалистов к индивидуальным приборам учёта газа.

- Обращаем внимание жителей города Воронежа и области, что все сотрудники имеют служебные удостоверения. Если вы сомневаетесь в том, что перед вами представитель газовой службы, вы можете всегда обратиться по телефону 04 или 104 (если звонок с мобильного телефона) и уточнить, трудится ли такой специалист в газовой компании, - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев.

ИСТОЧНИК KP.RU