2019-11-27T15:35:46+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина погасил долг по алиментам только после запрета на продажу квартиры

Долг нерадивого отца составил 205 тысяч
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 33-летний мужчина решил продать квартиру, однако у него на пути встали судебные приставы, которые напомнили ему про долг по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Долгое время местный житель отказывался платить алименты и скрывался от приставов. Тогда они решили пойти на крайние меры. Мужчину объявили в исполнительный розыск. Кроме того, представители ведомства вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его квартиры, которую он собирался продать.

Тогда горе-отец нашелся. Он сам пришел к судебным приставам и погасил долг по алиментам, который на тот момент составил 205 тысяч рублей. После выплаты денег запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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