2019-11-27T15:22:43+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с командой Премьер-лиги

Футболисты из столицы Черноземья сразятся с «Уралом»
Юрий КОЗЛОВ
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В числе участников Кубка ФНЛ команды из трех профессиональных лиг и даже сборная России (до 20 лет).В числе участников Кубка ФНЛ команды из трех профессиональных лиг и даже сборная России (до 20 лет).Фото: с сайта ФК "Факел"
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26 ноября в Москве определили состав групп очередного Кубка ФНЛ. «Факел» попал в компанию клубов из всех трех лиг российского профессионального футбола. Самым сильным из его соперников в группе «B» будет «Урал», на данный момент занимающий восьмое место в Премьер-лиге. Не намного легче будет справиться с «Химками». Подмосковный клуб идет на третьем месте в ФНЛ, которое дает право на стыковые игры с командой из Премьер-лиги. Ну и явно по плечу выглядит задача победить малоизвестную московскую футбольную дружину «Родина», занимающую восьмое место в группе «Запад» второго дивизиона.

Этот турнир в программе подготовки «Факела» приходится на третий сбор – с 11 по 28 февраля. На данный момент игроки находятся в отпусках, на которые им, впрочем, раздали обязательные для исполнения индивидуальные задания. 9 января 2020 года игроки «Факела» соберутся в Воронеже, в течение трех дней пройдут медобследование. А уже с 12 по 19 января на первом сборе в Сочи футболисты будут пахать над «физикой». Впервые вместе с «основой» на сбор отправится молодежная команда «Факела», с ней основа даже проведет контрольную игру.

Второй сбор «Факел» проведет в Турции с 24 января по 6 февраля. Тренеры планируют провести четыре контрольных матча ориентировочно 27 и 30 января, 2 и 5 февраля. Соперников определят позже.

После Кубка ФНЛ последний четвертый сбор «Факел» проведет, как и первый, в Сочи. С 4 по 8 марта команда будет уже целенаправленно готовиться к выездному матчу чемпионата с «Армавиром», который состоится 9 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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