2019-11-27T15:15:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал 49-летний мужчина

Сергей Резников исчез 22 ноября на хуторе Большая Хвощеватка
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 49-летнего Сергея Резникова. Мужчина пропал на хуторе Большая Хвощеватка в Подгоренском районе 22 ноября. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Сергея Резникова составляет 170 см. У мужчины худощавое телосложение, русые волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения он был в белой куртке с темными пятнами, темных брюках, черной шапке и ботинках.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Сергея Резникова волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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