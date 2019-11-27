2019-11-27T14:41:48+03:00
Спорт

Воронежский спортсмен стал чемпионом России по скалолазанию

Сергей Лужецкий победил в олимпийской дисциплине «многоборье»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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Воспитанник МБУ СШОР № 14 Сергей Лужецкий стал чемпионом России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 27 ноября.

Всероссийские соревнования и чемпионат России по скалолазанию проходили с 19 по 25 ноября в Москве. В дисциплине «боулдеринг» Сергей Лужецкий завоевал золотую медаль, а Евгения Лапшина - бронзовую. Также стоит отметить Яну Гульстен, которая заняла шестое место, но выполнила нормы для присвоения звания Мастера спорта России по скалолазанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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