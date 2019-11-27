В Воронеже снесли кафе «Губернатор»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-27T13:26:04+03:00

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В среду, 27 ноября, свершилось то, о чем так давно говорили чиновники – бульдозеры сравняли с землей кафе «Губернатор» на проспекте Революции. После сноса в центре города освободился приличный участок – 148 квадратных метров.

Напомним, прокуратура признала размещение заведения незаконным – участок не был должным образом оформлен. Решение о сносе суд принял в далеком 2012 году. Но кафе благополучно простояло еще семь лет.

Чиновники обещают отдать освободившуюся территорию под городской сквер. Однако некоторые воронежцы опасаются, что на его месте может появиться очередная высотка.

ИСТОЧНИК KP.RU