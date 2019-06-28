В центре Воронежа снова попытаются снести кафе «Губернатор»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-28T13:58:18+03:00

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Сотрудники областного департамента имущественных и земельных отношений разместили на сайте госзакупок информацию о поиске подрядчика для подготовки проекта демонтажа кафе на проспекте Революции, 30а. Заведение площадью 148 квадратных метров долгие годы носило гордое название «Губернатор». Сейчас оно скромно именуется «Кафе».

Предельная цена проекта демонтажа – 358,3 миллиона рублей. За эти деньги сотрудники компании - победителя торгов должны будут обмерить кафе, осмотреть его, прикинуть, как лучше сносить (все-таки это не временная конструкция, а капитальное строение) и составить соответствующую проектно-сметную документацию. Сделать это нужно будет до 31 декабря 2019 года. Заявки на участие в торгах принимают до 9 июля, аукцион пройдет 15 июля.

Инициатором сноса выступала прокуратура. По данным проверки надзорного ведомства, кафе стоит на этом месте незаконно, земельный участок был захвачен самовольно. По иску надзорного ведомства суд Центрального района еще в 2012 году принял решение о сносе кафе. Однако оно до сих пор благополучно стоит.

Между тем в самом кафе заявили, что ничего о планируемом сносе не знают, а заведение работает по обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU