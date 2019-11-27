2019-11-27T13:04:36+03:00
Общество

Воронежским врачам увеличили базовую часть зарплаты

Она назначается работнику, независимо от эффективности его работы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Базовая часть зарплаты увеличилась почти в два разаБазовая часть зарплаты увеличилась почти в два разаФото: из архива «КП»
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Пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области сообщила о повышении в октябре базовой части зарплаты медработников. Это та часть заработка, которая не зависит от показателей эффективности работы. Такими мерами чиновники хотят защитить права работников и обеспечить им гарантии достойной оплаты труда.

-Перераспределение начислений внутри заработной платы медработников проведено в рамках имеющегося фонда оплаты труда без его уменьшения или увеличения, - уточнили в департаменте. - Кроме оклада медработнику выплачиваются повышающие коэффициенты, стимулирующие и компенсационные выплаты.

В ведомстве заверили, что после повышения базовая часть зарплаты среднего медицинского персонала в Воронежской области увеличилась с 8 570 рублей до 12 982. У врачей - с 10 800 до 23 200 рублей. Также увеличились оклады и у немедицинского персонала. Очередное повышение зарплаты медикам обещают в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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