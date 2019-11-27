2019-11-27T12:21:11+03:00
Происшествия

В Воронеской области женщина задушила мужа колготками за побои и насилие

А затем закопала его в канализационной яме
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калачеевский райсуд поступило уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Воробьевского района, которую обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 ноября.

Женщина рассказала, что отношения с 41-летним супругом не ладились. Он выпивал и избивал ее. После покупки автомобиля совместная жизнь стала совсем невыносимой. Мужчина мог не приходить по ночам дома, часто ездил на рыбалку, а когда возвращался под утро пьяным, оскорблял ее, заставлял, зачастую силой, ходить в магазин за алкоголем и сигаретами. Последние полгода к семье постоянно приезжали полицейские.

В июне этого года муж обвиняемой снова напился и стал в очередной раз оскорблять жену. В этот момент она решила, что так больше не может продолжаться. Когда нетрезвый супруг заснул, она связала ему руки и ноги веревкой и пошла заниматься своими делами. Через какое-то время мужчина открыл глаза и начал кричать, бить ногами в стену и угрожать убить жену, если та его не развяжет.

В этот момент в руках у женщины оказались зимние колготки, которые она несла в стирку. Супруга подошла к мужу и обмотала ими несколько раз его шею. Мольба о пощаде не помогла. Жена все сильнее затягивала колготки, пока тот не затих. Правда, в смерть супруга-тирана она поверила не сразу: думала, притворяется. Но когда осознание убийства пришло, женщина отволокла тело в вырытую погибшим канализационную яму и засыпала ее.

Через несколько дней обвиняемая встретили мать мужа в магазине. На вопрос: прекратил ли ее сын пить, 51-летняя женщина ответила, что он ушел из дома. Тогда свекровь подала в полицию заявление о пропаже. Супругу погибшего задержали. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист, забивший до смерти поленом воронежского пенсионера, на семь лет отправится в колонию
В Воронеже задержали сбытчика героина, который находился в федеральном розыске
Хутор Ломы на Новый год будет принимать гостей как обычно
Светодиодная разметка появилась на воронежской трассе, где произошло ДТП с восемью погибшими
Ночью в квартиры воронежцев входил вор
Жилинспекция потребовала отремонтировать протекающие крыши, обшарпанные подъезды и аварийные козырьки в воронежских домах
В Воронеже полностью восстановили отопление 99 домов
Данные медицинских обследований воронежцев соберут в единой базе
Для воронежских подростков устроят новогоднюю вечеринку
Воронежский «Буран» проиграл черноземное дерби «Тамбову»
В Воронеже ликвидировали аварию на котельной, где погиб слесарь
Ученик воронежского лицея заболел менингитом
В Воронеже во время аварии в котельной погиб мужчина, без тепла остались 99 домов
Звезда российского стендапа из райцентра Воронежской области рассказал Юрию Дудю о своем суровом детстве
В Воронежской области подвели итоги пятилетней работы ТОС
В Воронеж привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы
В Воронеже в следующем году потратят на благоустройство дворов 225 миллионов рублей
Воронежец вылетел из проекта «Голос», но получил мобильник Шнура
Депутаты Воронежской облдумы и общественники провели поверку весового оборудования на соответствие стандартам
Смоленский градоначальник посмотрел, как работают воронежские предприятия в концессии
В Воронеже и области отец с сыном и приятелем рыбачили, а заодно закладывали наркотики
Воронежские читатели «Комсомолки» выбрали лучший номер фестиваля «Первокурсник - 2019» в ВГУ
В Воронежской области пропала пожилая женщина с дефектами осанки
В Воронеже после падения с пятого этажа погиб мужчина