В Воронеской области женщина задушила мужа колготками за побои и насилие

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-27T12:21:11+03:00

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В Калачеевский райсуд поступило уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Воробьевского района, которую обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 ноября.

Женщина рассказала, что отношения с 41-летним супругом не ладились. Он выпивал и избивал ее. После покупки автомобиля совместная жизнь стала совсем невыносимой. Мужчина мог не приходить по ночам дома, часто ездил на рыбалку, а когда возвращался под утро пьяным, оскорблял ее, заставлял, зачастую силой, ходить в магазин за алкоголем и сигаретами. Последние полгода к семье постоянно приезжали полицейские.

В июне этого года муж обвиняемой снова напился и стал в очередной раз оскорблять жену. В этот момент она решила, что так больше не может продолжаться. Когда нетрезвый супруг заснул, она связала ему руки и ноги веревкой и пошла заниматься своими делами. Через какое-то время мужчина открыл глаза и начал кричать, бить ногами в стену и угрожать убить жену, если та его не развяжет.

В этот момент в руках у женщины оказались зимние колготки, которые она несла в стирку. Супруга подошла к мужу и обмотала ими несколько раз его шею. Мольба о пощаде не помогла. Жена все сильнее затягивала колготки, пока тот не затих. Правда, в смерть супруга-тирана она поверила не сразу: думала, притворяется. Но когда осознание убийства пришло, женщина отволокла тело в вырытую погибшим канализационную яму и засыпала ее.

Через несколько дней обвиняемая встретили мать мужа в магазине. На вопрос: прекратил ли ее сын пить, 51-летняя женщина ответила, что он ушел из дома. Тогда свекровь подала в полицию заявление о пропаже. Супругу погибшего задержали. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU