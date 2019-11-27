Ночью в квартиры воронежцев входил вор
Горожане опрометчиво оставляли двери открытыми
фото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Несколько похожих краж произошло в Центральном районе Воронеже в ноябре этого года. Неизвестный входил ночью в незапертые двери квартир и забирал деньги и банковский карты, которые впоследствии обналичивал.
Стиль злоумышленника и записи с камер видеонаблюдения позволили оперативникам быстро выйти на его след. Выяснилось, что 33-летний подозреваемый уже имел судимости за кражи и проживал в том же районе, где «работал».
Когда злоумышленника задержали, он признался в совершении краж. В отношении него возбудили уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU