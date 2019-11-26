2019-11-26T22:05:13+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл черноземное дерби «Тамбову»

Гости успешнее реализовывали свои опасные моменты
Юрий КОЗЛОВ
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Гости из Тамбова оборонялись лучше.Гости из Тамбова оборонялись лучше.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Матч с соседями из Тамбова начался для «Бурана» удачно – уже на пятой минуте счет открыл Аслан Раисов. Увы, почти тут же ответную шайбу забросил Игорь Игнатушкин. А на девятой минуте Иван Кузнецов вывел гостей вперед, поставив точку в реализации большинства – 1:2.

Уже в дебюте второго периода Олег Яшин с убойной позиции увеличил отрыв «Тамбова» - 1:3. После этого игра была нескучной, но взаимные атаки успеха не приносили. В итоге в конце матча «Буран» рискнул, сняли вратаря, но вместо этого лишь получили еще один гол – уже в пустую «рамку» - 1:4.

У «Бурана» осталось 27 очков, «ураганные» занимают 24 место в общей таблице ВХЛ. Впереди матч на выезде в Красноярске против местного «Сокола». Игра состоится 30 ноября, начнется она в 13.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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