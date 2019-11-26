Звезда российского стендапа из райцентра Воронежской области рассказал Юрию Дудю о своем суровом детстве
Очередным гостем YouTube-канала Юрия Дудя стал комик из города Павловск Воронежской области Александр Долгополов. Известный блогер и журналист представил его «суперзвезду русского андеграунд-стендапа». Несколько лет назад Долгополов переехал в Москву и потихоньку начал завоевывать расположение нашей столице, которая, как известно, слезам не верит, а смеху вполне себе.
Первым делом Долгополов сказал, что в нынешнем российском юморе все смешалось, нет каких-то четко закрепленных площадок, на которых бы тусовались только одни персонажи. Известные комики могут уйти на площадку в YouTube и наоборот.
Своей малой родины Долгополов коснулся, рассказывая, как его отец, боясь, что сын вырастет нетрадиционной ориентации, не давал ему заниматься рисованием, компьютерными играми, а отдавал на борьбу и бокс. Нежеланное общение с брутальными парнями привело к тому, что Александр в старших классах вел себя замкнуто. Спасло увлечение «Камеди Клаб», а потом и стендапом. Когда Долгополов понял, что можно самореализоваться просто потому что ты смешной, даже не набирая команды, все у него и «покатило».
Выпуск программы, которую разместили на YouTube 25 ноября, уже набрал более полумиллиона просмотров. Его полную версию можно посмотреть чуть ниже
Долгополов - депрессия, политика, секс втроем / вДудь.
ИСТОЧНИК KP.RU