2019-11-26T18:21:01+03:00
Звезды

Звезда российского стендапа из райцентра Воронежской области рассказал Юрию Дудю о своем суровом детстве

Александр Долгополов заявил, что его тянуло к интеллектуальным развлечениям, а отец заставлял заниматься борьбой и боксом [видео]
Артем ИЛЬИН
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Александр Долгополов сообщил Дудю о времени, когда занимался борьбой и боксом.Александр Долгополов сообщил Дудю о времени, когда занимался борьбой и боксом.Фото: кадр с видео
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Очередным гостем YouTube-канала Юрия Дудя стал комик из города Павловск Воронежской области Александр Долгополов. Известный блогер и журналист представил его «суперзвезду русского андеграунд-стендапа». Несколько лет назад Долгополов переехал в Москву и потихоньку начал завоевывать расположение нашей столице, которая, как известно, слезам не верит, а смеху вполне себе.

Первым делом Долгополов сказал, что в нынешнем российском юморе все смешалось, нет каких-то четко закрепленных площадок, на которых бы тусовались только одни персонажи. Известные комики могут уйти на площадку в YouTube и наоборот.

Своей малой родины Долгополов коснулся, рассказывая, как его отец, боясь, что сын вырастет нетрадиционной ориентации, не давал ему заниматься рисованием, компьютерными играми, а отдавал на борьбу и бокс. Нежеланное общение с брутальными парнями привело к тому, что Александр в старших классах вел себя замкнуто. Спасло увлечение «Камеди Клаб», а потом и стендапом. Когда Долгополов понял, что можно самореализоваться просто потому что ты смешной, даже не набирая команды, все у него и «покатило».

Выпуск программы, которую разместили на YouTube 25 ноября, уже набрал более полумиллиона просмотров. Его полную версию можно посмотреть чуть ниже

Долгополов - депрессия, политика, секс втроем / вДудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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