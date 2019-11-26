В Воронежской области пропала пожилая женщина с дефектами осанки

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-26T15:49:15+03:00

Мария Алиева ушла из дома 22 ноября и не вернулась. Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

Ее нет дома уже четыре дня

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Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 80-летней Марии Алиевой. Пожилая женщина ушла из дома в поселке Троицкий Таловского района 22 ноября, с тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел. Мария Федоровна нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Приметы Марии Алиевой: рост 150 сантиметров, худощавая, белые волосы, голубые глаза. Была одета в коричневое пальто, на голове платок. Особые приметы: сильно сутулится.

Всех, кто что-либо знает, о том где сейчас Мария Алиева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU