В Воронежской области пропала пожилая женщина с дефектами осанки
Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 80-летней Марии Алиевой. Пожилая женщина ушла из дома в поселке Троицкий Таловского района 22 ноября, с тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел. Мария Федоровна нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы Марии Алиевой: рост 150 сантиметров, худощавая, белые волосы, голубые глаза. Была одета в коричневое пальто, на голове платок. Особые приметы: сильно сутулится.
Всех, кто что-либо знает, о том где сейчас Мария Алиева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев в поисках.
ИСТОЧНИК KP.RU