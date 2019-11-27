Данные медицинских обследований воронежцев соберут в единой базе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-27T08:34:01+03:00

Доступ к базе будут иметь специалисты всех медучреждений Фото: из архива «КП»

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Департамент здравоохранения Воронежской области начал работу над созданием электронных медкарт жителей региона. Сегодня многие пациенты недоумевают, почему, например, им не дают на руки привычных пленок с рентген кабинета или медицинских выписок с других обследований. Как пояснили в департаменте, эти данные в электронном виде сразу передаются в единый центр.

- Например, к нему уже подключены около 40% современных рентген-аппаратов, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин. – Данные обследования сразу поступают в единый центр, и эта информация становится доступной для врачей в любом медучреждении.

Таким образом область постепенно придет к созданию электронной медицинской карты пациента. В дальнейшем доступ к ней получат и сами жители области, отметил Щукин.

ИСТОЧНИК KP.RU