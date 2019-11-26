В Воронеже после падения с пятого этажа погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-26T15:20:22+03:00

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Утром 26 ноября прохожие, спешившие на работу, обнаружили у дома №53 на Советской тело мужчины.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, у погибшего обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

- Погибшему было 40 лет, он проживал в этом доме. Сейчас проводим проверку, выясняем причины, по которым мужчина выпал с 5 этажа, опрашиваем соседей и родственников погибшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины его смерти, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU