2019-11-26T15:04:04+03:00
Происшествия

Мошенники за сутки обманули воронежцев на 110 тыс рублей

Дама хотела купить норковую шубу за 20 тысяч, но ее так и не дождалась
Ярослав ИВАНОВ
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За 25 ноября пятеро жителей Воронежской области стали жертвами аферистов. И в общей сложности лишились 110 тысяч рублей.

52-летняя жительница Центрального района хотела купить норковую шубу подешевке – заинтересовало ее предложение на одном из сайтов. И она перевела более 20 тысяч рублей на банковскую карту, номер которой прислал ей продавец. А шубу так и не дождалась.

Воронежские полицейские советуют сохранять бдительность при осуществлении финансовых сделок через интернет, тщательно проверять информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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