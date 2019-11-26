Мошенники за сутки обманули воронежцев на 110 тыс рублей
Дама хотела купить норковую шубу за 20 тысяч, но ее так и не дождалась
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За 25 ноября пятеро жителей Воронежской области стали жертвами аферистов. И в общей сложности лишились 110 тысяч рублей.
52-летняя жительница Центрального района хотела купить норковую шубу подешевке – заинтересовало ее предложение на одном из сайтов. И она перевела более 20 тысяч рублей на банковскую карту, номер которой прислал ей продавец. А шубу так и не дождалась.
Воронежские полицейские советуют сохранять бдительность при осуществлении финансовых сделок через интернет, тщательно проверять информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU