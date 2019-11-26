В Воронежской области на трассе «Дон» снизили разрешенную скорость

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-26T14:31:29+03:00

На участке трассы "Дон" в обход Новой Усмани и Рогачевки до апреля можно гнать не быстрее 129 км/час. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зимний период нужно будет ехать не быстрее 110 км/час

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В «Автодоре» сообщили о введении зимнего скоростного режима на трассе «Дон» в Воронежской области.

Теперь водителям легковых машин и грузовиков весом до 3,5 тонн нельзя развивать скорость выше 110 км/час на участке трассы в обход сел Новая Усмань и Рогачевка (с 517-го по 544 километры). Ранее можно было гнать до 130 км/час, а по факту и 149 км/час (за 150 уже могли привлечь). Теперь соответственно минимальный порог штрафа повысился до 130 км/час.

Цель этого ограничения понятна – дороги зимой становятся хуже, и тормозной путь занимает больше времени. В апреле 2020 года вернут летний скоростной предел – 130 км/час (а по факту 149).

ИСТОЧНИК KP.RU