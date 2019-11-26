В Воронежской области на трассе «Дон» снизили разрешенную скорость
В «Автодоре» сообщили о введении зимнего скоростного режима на трассе «Дон» в Воронежской области.
Теперь водителям легковых машин и грузовиков весом до 3,5 тонн нельзя развивать скорость выше 110 км/час на участке трассы в обход сел Новая Усмань и Рогачевка (с 517-го по 544 километры). Ранее можно было гнать до 130 км/час, а по факту и 149 км/час (за 150 уже могли привлечь). Теперь соответственно минимальный порог штрафа повысился до 130 км/час.
Цель этого ограничения понятна – дороги зимой становятся хуже, и тормозной путь занимает больше времени. В апреле 2020 года вернут летний скоростной предел – 130 км/час (а по факту 149).
ИСТОЧНИК KP.RU