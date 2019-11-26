В райцентре Воронежской области ночью случилось два пожара, на одном из них погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-26T12:53:26+03:00

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Ночь вторника, 26 ноября, в Калаче для пожарных выдалась авральной. В 2.37 поступил вызов на возгорание на улице Ватутина. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Уже в 2.56 огонь полностью потушили. Выгорела комната площадью 16 квадратных метров. Пострадавших на пожаре не было.

А вот на следующем ЧП не обошлось без жертв. Пожар на улице Воронежской, о котором сообщили в 3.29, оказался настолько сильным, что потушить его 12 специалистов МЧС на трех машинах смогли только в 5.03. После ликвидации возгорания в доме нашли тело 56-летнего мужчины, предположительно, хозяина дома. Причину смерти устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU