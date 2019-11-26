2019-11-26T12:16:29+03:00
Дом. Семья

Воронежские зоозащитники спасли из капкана маленькую норку

Детеныш охотился на кур и попал в ловушку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Сердце Леса»- помощь диким животным. Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Сердце Леса»- помощь диким животным. Воронеж» в соцсети.
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Воронежские зоозащитники спасли малыша американской норки. Детеныш охотился на кур в птичнике и угодил в капкан в селе Карачун в Рамонском районе. Об этом рассказали в волонтеры Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в понедельник, 25 ноября.

Хозяева птиц не стали убивать животное и обратились в Центр. Зоозащитники быстро приехали и забрали зверька в город. Затем малыша доставили в ветклинику, где ему сделали рентген. Осмотр не выявил серьезных травм. На время реабилитации норку приютил волонтер. У детеныша прекрасный аппетит, но еще есть отек. После того, как он спадет, животное выпустят на территорию заповедника.

Как рассказали в «Сердце леса», американских норок завезли на территорию СССР в 30-х годах, когда популяция европейских начала снижаться. Сейчас зверьки привыкли к климату и распространены повсеместно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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