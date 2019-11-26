Пьяный воронежец кидал в работников "Скорой" посудой

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-26T11:50:18+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали дебошира на станции скорой помощи. Врачи вызвали сотрудников вневедомственной охраны «тревожной кнопкой» в ночь с 25 на 26 ноября.

- 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял медицинских работников, бросался в них стеклянной посудой, разбрасывал документы. Дебошир попытался оказать правоохранителям сопротивление и скрыться, его задержали и передали полиции, - сообщили в управлении Росгвардии по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU