В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-26T10:57:09+03:00

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За 25 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 114 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья – 83. В 8 авариях пострадали 14 человек и двое погибли.

Так 2.15 на 309-м километре автодороги «Курск-Воронеж» в Аннинском районе сбили пешехода. 39-летний мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают водителя, допустившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU